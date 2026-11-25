Глава латвийского кабмина Андрис Кулбергс счел ошибочным решение эстонских властей о закрытии границы с РФ является ошибкой, пишет портал Delfi.

«Отвечая на вопрос о возможности закрытия границы с Россией для транспорта, как это решила сделать Эстония, Кулбергс назвал такой шаг ошибкой, связав его с предвыборной обстановкой в соседней стране», — говорится в публикации.

Премьер-министр сообщил об ожидающемся росте транспортного потока к восточной границе.

Ранее власти Эстонии объявили о решении закрыть с декабря все погранпереходы на границе с РФ. В российском МИД расценили это решение как конфронтационное. Временный поверенный в делах Эстонии Марек Юхтегибыл вызван в МИД РФ, где ему заявили протест в связи с планируемым закрытием границы.