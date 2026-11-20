Москва считает конфронтационным решение Эстонии об одностороннем закрытии пунктов пропуска на границе с Россией.

Ранее стало известно, что Таллин с 1 декабря закрывает все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.

В связи с этим решением в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Эстонии, чтобы донести до Таллина позицию Москвы по данному вопросу. Эту позицию уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Россия считает решение конфронтационным и находящимся в одном русле с попытками обострить отношения с Кремлем и ситуацию в Балтийском регионе.

Кроме того, как подчеркнула Захарова, от действий властей Эстонии пострадают жители самой прибалтийской республики.