Временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги в понедельник, 23 ноября, вызвали в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с голословными обвинениями в адрес России и решением Таллина закрыть границу.

«Заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Эстонской стороне заявили, что такие скоропалительные обвинения без доказательств в очередной раз раскрывают ярую русофобскую сущность режима в Таллине, говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что закрытие границы может нанести ущерб эстонской экономике, а также его союзникам по ЕС и НАТО.

В МИД РФ также указали, что этот шаг станет очередным враждебным действием со стороны Таллина.

Юхтеги разъяснили, что необоснованная политика культивирования всеобъемлющей враждебности по отношению к России продолжит оказывать дестабилизирующий эффект на ситуацию в регионе и негативно отразится как на благосостоянии жителей Эстонии, так и на и так непростом экономическом положении прибалтийской страны.

Россия оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер для защиты интересов страны и прав ее граждан, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, эстонские власти объявили о закрытии с 1 декабря всех погранпереходов на границе с РФ. В МИД РФ это решение сочли конфронтационным и подчеркнули, что от него пострадают жители приграничных районов прибалтийской страны.

Стало известно, что жители Эстонии начали собирать подписи против полного закрытия границы эстонско-российской границы.