Эстония может гордиться - она завоевала неофициальное звание «Колымы Европейского Союза» По крайней мере, так считают шведские заключенные, вынужденные отбывать наказание в Прибалтике.

Срок на «удаленке»

Как сообщает издание Svenska Dagbladet, Служба исполнения наказаний Швеции отправит своих экспертов в тюрьму города Тарту, где по договору с Эстонией отбывают наказание подданные шведской короны.

За последние два месяца жалобы от шведов, которые находятся в Тарту, идут непрерывно. Это крайне раздражает шведских чиновников, считающих данный проект своей удачной находкой.

В июне 2025 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что с Эстонией было достигнуто соглашение об аренде 600 мест в местных тюрьмах.

В начале 2000-х годов в Тарту при поддержке ЕС была построена новая тюрьма, стоимость которой составила более 420 млн евро. Но размах проекта оказался слишком значительным - многие места пустовали. ГУЛАГ Старого Света. Эстония примет у себя шесть сотен шведских душегубов Подробнее

В королевстве нет мест

Зато в Швеции прямо противоположная ситуация - в 2025 году тюрьмы королевства были заполнены на 141 процент. Рост преступности, в том числе преступлений с применением огнестрельного оружия, застал страну врасплох. Размещать осужденных стало негде, а планы строительства новых тюрем не успевают за ситуацией.

Тогда и возникла идея отправлять шведов сидеть в Эстонии. Тем более, что расходы на одного заключенного в прибалтийской республике на 3000 евро в месяц меньше, чем в Швеции. Предполагалось, что в число «тюремных туристов» войдут лица старше 18 лет, осужденные за тяжкие преступления, включая убийства и изнасилования.

Дополнительное наказание

Соглашение было ратифицировано Эстонией в июне 2026 года, а в августе первые шведы прибыли в тюрьму Тарту. И очень быстро начались проблемы.

Как пишет издание Err, шведы сочли, что их перевод в Прибалтику является дополнительным наказанием. Фактическая высылка из собственной страны, по словам заключенных, убила в них стремление к исправлению.

Первая инспекция шведских кураторов показала, что восемь из 15 заключенных не давали своего согласия на перевод. Более того, о том, что теперь они будут сидеть в Эстонии, они узнали буквально накануне отправки. Где сидеть хорошо? Криминолог изучил тюрьмы и преступный мир в 79 странах Подробнее

Бунт по-европейски

Тем, кого информировали, обещали, что условия в Тарту не будут отличаться от шведских, но на деле это оказалось не так. Охраняет зэков эстонский персонал, и большинство охранников и представителей администрации не знает ни шведского, ни английского языков. И, к тому же, не отличается предупредительностью персонала шведских тюрем.

Несмотря на недовольство заключенных, Швеция продолжила перевод осужденных в Тарту. Сейчас их число превысило 70, а в 2027 году должно дойти до 600. Но шведы продолжают жаловаться: они пишут, что в эстонской тюрьме не хватает гигиенических средств, питание несбалансированное, ограничены доступ к душу и просмотру ТВ.

А в начале ноября шведские зэки в Тарту и вовсе подняли бунт, правда, весьма специфический. Началось всё с того, что охранники, говоря официальным языком, «применили меры безопасности» в отношении одного из шведов. Его соотечественники начали протестовать, в некоторых случаях отказываясь выполнять приказы и угрожая голодовкой. В ответ администрация тюрьмы ограничила их время пребывание за пределами камер. Заключительное предложение. Сальвадор хочет сдать свою тюрьму в аренду США Подробнее

Назад дороги нет

Эстонская охрана считает, что ничего серьезного не происходит, и это лишь единичные эксцессы. Но шведы сейчас отправят новую делегацию в Тарту. В частности, эстонцам предложат найти нового ответственного за питание, дабы шведские «сидельцы» не страдали от недостатка белка.

У эстонцев тоже нет никакого желания сворачивать проект, который должен принести казне от 31 до 61 млн евро. Что же касается осужденных шведской короны, то ответ для них на сегодня прост - будут сидеть в Тарту, и точка.