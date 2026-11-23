Жители Эстонии создали петицию и собирают подписи против полного закрытия границы с Россией, сообщает портал Delfi.
Авторы петиции указывают, что есть люди, которым необходимо навещать пожилых или больных родственников по ту сторону границы, а также граждане, которым необходимо вернуться из России в Эстонию. Для этих людей предлагается сделать исключение и сохранить возможность пересекать границу. В обращении также отмечается, что «при обеспечении государственной безопасности необходимо учитывать конституционные права людей, семейные связи и гуманитарные потребности».
По состоянию на понедельник, 23 ноября, петицию подписали почти 2000 человек.
Напомним, эстонские власти объявили о закрытии с 1 декабря всех погранпереходов на границе с Россией. В МИД РФ такое решение назвали конфронтационным и подчеркнули, что от него пострадают жители приграничных районов самой прибалтийской республики.