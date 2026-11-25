Власти Польши приняли решение о создании бесполетной зоны у украинской границы, сообщил замминистра обороны страны Цезарий Томчик.

«Это будет ограниченная зона, расположенная на некотором расстоянии от границы, от более чем десятка до нескольких десятков километров», — приводит его слова Reuters.

Томчик считает, что бесполетная зона будет являться дополнительной поддержкой для польских военнослужащих. Он ожидает, что эта мера будет принята уже к концу декабря или началу января.

Напомним, 20 ноября в Минобороны Польши заявили о нарушении воздушного пространства страны двумя ракетами и дроном, обвинив в произошедшем РФ. Позднее глава польского МИД Сикорский признал, что у Варшавы нет оснований полагать, что польское воздушное пространство было нарушено именно российскими ракетами.