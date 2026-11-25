Самолет Ан-26, принадлежащий украинским Вооруженным силам Украины, вылетел с закрытого аэродрома во Львове в Европу, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.

«Ан-26, эксплуатируемый ВСУ, несмотря на закрытие львовского аэродрома и всего воздушного пространства Украины, слетал отсюда в Берлин, откуда затем отправился в Осло, где пробыл почти сутки», — сказал он.

Источник рассказал, что 24 ноября борт прибыл в Краков и все еще находится там.

Он утверждает, транспортные самолеты время от времени совершают полеты с аэродрома во Львове за пределы Украины. Как правило, они летают в Брюссель, на датскую базу Войенс, в Демблин в Польше и аэродромы Норвегии, Швеции, Нидерландов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам ВСУ и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 154 районах.