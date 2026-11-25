РФ намерена сделать все, что требуется, чтобы достигнуть целей СВО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с вопросом журналистов о возможности атак на украинские суда в заграничных портах в ответ на удары ВСУ по российским судам.

«Все, что необходимо делать в рамках специальной военной операции для достижения тех целей, которые стоят перед нами, будет делаться», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 21 ноября следовавший в Калининград сухогруз был атакован беспилотниками в нейтральных водах Финского залива. В связи с инцидентом в Кремле заявили об опасной тенденции расширения террористической активности в акватории Балтийского моря.