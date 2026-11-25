Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отметив, что в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Глава региона был доставлен в Мещанский районный суд столицы для рассмотрения ходатайства об аресте, в результате которого ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«Производятся следственные действия. В настоящий момент больше добавить нечего», — заявил представитель Кремля в беседе с корреспондентами.

Задержание Чибиса произошло в понедельник. Согласно версии следствия, организованная группа лиц причастна к хищению свыше 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя, растрате более 1 млрд рублей, предусмотренных на реконструкцию трассы Апатиты — Кировск, а также к осуществлению незаконных валютных операций.

Ранее правозащитник Иван Мельников раскрыл, в каком СИЗО могут разместить Чибиса.