В Кремле указали на опасную тенденцию расширения террористической активности в акватории Балтийского моря, а также обратили внимание на звучащие из Киева заявления о причастности к атакам на российские суда в районе Ливии. Соответствующие оценки 23 ноября во время ежедневного брифинга озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов о морских провокациях киевского режима, представитель главы государства подтвердил, что в Москве тщательно отслеживают высказывания Владимира Зеленского относительно нападений на российские корабли у ливийского побережья.

«Конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет», — отметил Песков.

Речь идет о недавнем интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу NBC, в котором он фактически признался в организации Киевом атак на российские суда в Средиземном море, включая нападение морских беспилотников на корвет «Меркурий» у берегов Ливии в районе порта Бенгази.

Особую озабоченность в Кремле вызывает попытка перенести диверсионные методы в северные моря.

«Действительно очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики. Мы это видим. Также все прибрежные страны испытывают наверняка обеспокоенность в этой связи. Это очень опасно. Это, конечно, ведет к нагнетанию напряженности в регион», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Обострение обстановки в Балтийском регионе связано с атакой на российский сухогруз Sparta II, который 21 ноября попал под удар в Финском заливе всего в трех морских милях от границы России. Судно направлялось в Калининград, однако, как заверил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, угрозы для снабжения самого западного российского региона нет, а ситуация находится на его личном контроле.