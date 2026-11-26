Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что невозможно отменить закон о начале процесса вступления страны в ЕС.

Политик заявил, что закон был принят по гражданской инициативе.

«То есть это не решение, принятое правительством или узким политическим кругом», — сказал премьер.

По мнению Пашиняна, избиратели поддержали закон во время выборов в парламент, когда победила партия «Гражданский договор».

Напомним, закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз в республике приняли в 2025 году. В России подчеркивали, что одновременно быть членом и ЕС, и ЕАЭС невозможно, а Еревану следует провести референдум по данному вопросу.

Сам Пашинян говорил, что хотел бы видеть республику в составе Европейского союза через 20 лет.