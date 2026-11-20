Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян раскритиковал главу кабмина страны Никола Пашиняна, в ходе брифинга оскорбившего журналистку.

Скандал на брифинге произошел в минувший четверг. Премьер Армении допустил оскорбительные высказывания в адрес журналистки Рипсиме Джебеджян после заданных ею неудобных вопросов.

Тер-Петросян назвал вульгарным поведение Пашиняна на брифинге.

«Ни один руководитель Армении никогда не позволял себе выступать перед народом с таким вульгарным поведением. Такова реальная картина Армении, которую он создал», - написал экс-президент Армении в Facebook*.

Он выразил надежду, что высказывания Пашиняна получат должную оценку со стороны международных правозащитных организаций, следящих за событиями в Армении.

Ранее Пашинян заявил, что готов уйти в отставку после заключения мира с Азербайджаном.

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