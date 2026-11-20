В ближайшее время будет опубликован проект новой конституции Армении, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян во время обсуждения государственного бюджета в парламенте.

«Проект конституции будет опубликован в понедельник, 23 ноября», — сказал политик.

Кроме того, Пашинян заявил, что выступит с посланием к соотечественникам в связи с обнародованием документа.

Напомним, премьер-министр считает, что действующая конституция Армении грозит стране войной из-за того, что в ее основе лежат положения декларации о независимости. Премьер стремится организовать референдум по принятию новой конституции и угрожает оппозиции проведением досрочных парламентских выборов, если та не одобрит проект основного закона.