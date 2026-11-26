Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге сообщил, что республика не намерена вступать в полемику с Россией и тем более доводить дело до разрыва. По его словам, между двумя государствами сложились дружеские связи.

«Мы не собираемся спорить с Россией, тем более у нас нет намерения ссориться. Мы будем просто по-дружески разговаривать», — приводит слова Пашиняна пресс-служба.

Журналисты поинтересовались, пойдёт ли армянская сторона на уступки в ходе его запланированного на начало декабря визита в Россию. Отвечая на это, глава правительства подчеркнул, что применительно к России уместно вести речь не об уступках, а о решениях.

Пашинян также заявил, что их восприятие заключается в том, что они не должны наносить ущерб РФ, а Российская Федерация не должна наносить ущерб им.

Ранее Никол Пашинян анонсировал публикацию проекта новой конституции Армении.