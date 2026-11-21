Премьер Армении Никол Пашинян, анонсировавший запуск «Маршрута Трампа» (TRIPP) в воскресенье, 22 ноября, уточнил дату старта проекта.

Он заявил, что программу, которая должна соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении, запустят в понедельник, 23 ноября.

«Оказывается, завтра воскресенье. Официальный старт реализации проекта TRIPP будет дан в понедельник», – назвал точную дату Пашинян в своем Telegram-канале.

Ранее Пашинян назвал энергетику и транзит электроэнергии важной составляющей программы TRIPP.

Декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с лидером США Дональдом Трампом. Проект получил название TRIPP.