Предлагаемые в проекте новой Конституции Армении ограничения для диаспоры могут дать Николу Пашиняну преимущество на выборах, заявил «ФедералПресс» политолог Александр Рудаков.

По оценке эксперта, проект фактически лишает права голоса граждан Армении, проживающих за рубежом. Рудаков назвал такие нормы жёстким цензом оседлости и обратил внимание на положение армян, которые живут в России или приезжают туда на заработки.

«Это делается для того, чтобы обеспечить себе решающее преимущество на выборах, чтобы получить конституционное большинство», — заявил политолог.

Рудаков также утверждает, что инициативы поддерживает Евросоюз, и противопоставил эту ситуацию условиям голосования молдавской диаспоры, поддерживающей, по его словам, Майю Санду.