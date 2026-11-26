Армянские пограничники должны сменить на границах страны российских, считает глава кабмина республики Никол Пашинян.

«Мы благодарны пограничникам РФ за то, что … они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя», — заявил премьер-министр в ходе брифинга.

По информации СМИ, ранее Пашинян сообщил о намерении властей Армении постепенно перевести границы под контроль своей погранслужбы в связи с подготовкой к либерализации визового режима с Евросоюзом.

Напомним, на днях глава кабмина Армении анонсировал публикацию проекта новой конституции республики.