Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) официально запустят 22 ноября.

«Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP, и важной ее составляющей являются энергетика и транзит электроэнергии», — сообщил Никол Пашинян во время открытой дискуссии по теме искусственного интеллекта.

«Маршрут Трампа» является проектом транспортного коридора через территорию Армении, который должен связать основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью.

Ранее сообщалось, что президент Армении Ваагн Хачатурян подписал соглашение с США по «маршруту Трампа».