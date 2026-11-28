Ссора с премьером Италии Джорджей Мелони после удара ВСУ по Ливии может стать «началом конца» для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский аналитик Александр Меркурис.

Эксперт отметил, что Зеленский вместо того, чтобы строить мосты и удерживать союзников создал кризис в отношениях с Мелони.

«Это может стать началом конца его власти, первым признаком падения», — уверен Меркурис.

Он обратил внимание, что Мелони и Зеленский в ходе беседы использовали гневные и резкие фразы. Меркурис считает, что все это может иметь последствия для Зеленского. Он добавил, что как минимум до конца 2026 года Украина не сможет вернуть дипломатию с Римом «в нужное русло».

О напряженном разговоре Зеленского и Мелони по поводу атаки ВСУ на порт в Ливии сообщило агентство Bloomberg. Беседа носила такой характер, так как Украина не предупредила и не согласовала с западными партнерами готовящийся удар по ливийскому порту Бенгази.