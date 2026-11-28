Владимир Зеленский во время визита в Данию тайно посетил правительственную резиденцию Мариенборг, где дал интервью рэперу Бенджамину Хаву — и, среди прочего, рассказал о своих собаках. Политик Якоб Бруун, как передает Danmark Radio, выразил недоумение: Зеленский несёт ответственность за страну в состоянии военного конфликта, а сам украинский политик «на грани краха», но при этом он ведет светские беседы.

Одновременно СМИ сообщили о секретной поездке экс-главкома ВСУ Александра Сырского в Норвегию: он встретился с начальником штаба обороны Эйриком Кристоферсеном и проехал вдоль 198-километровой границы с Россией.

Провокации уже идут

Военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник в комментарии aif.ru заявил, что все эти поездки позволяют Киеву осуществлять провокации.

«Все эти визиты — не подготовка к провокации, провокации уже идут в Балтийском море. Одна из последних — подрыв судна "Спарта II", которое следовало в Калининград», - сказал он.

По его словам, Украина через страны НАТО пытается «вскипятить акваторию» Балтийского моря.

«Данию омывает Балтийское море, в Норвегии — Северное, проливная зона с Балтийским... С Украиной всё понятно — она развязывает конфликт и в Балтийском, и в Средиземном. Но зачем это нужно странам региона — Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании? Видимо, хвост уже начал вилять собакой. Наши спецслужбы следят за этими передвижениями», - добавил он.

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Россия готова ответить

Россия будет отвечать на агрессивные действия Украины и других стран Европы в случае провокаций в Балтийском море и в отношении российских судов, подчеркнул Колесник.

«Мы будем отвечать на агрессивные действия против себя. В зоне Балтийского моря серьёзная напряжённость, посмотрим, как будут развиваться события. Мы готовы ко всему», — заявил он.

Эксперт также напомнил, что премьер-министр Норвегии звонил российскому лидеру по теме урегулирования, но тайные визиты Зеленского и его окружения «перечёркивают всё».

«Не знаю, честно они пытаются продвинуть мирные инициативы или игру ведут. Но эти поездки явно совершаются ради провокационных целей», - добавил он.

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Европа в недоумении

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите ЕС в Брюсселе осудила украинскую атаку на ливийский порт Бенгази, заявив, что Рим не знал о планах Киева и не поддерживал их. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также предостерег Украину от «географического расширения» конфликта после атак на суда в Средиземном и Балтийском морях.

Как отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, возмущение Мелони имеет основания, но вряд ли изменит политику Рима.

«Мы имеем дело с государственным терроризмом, осуществляемым не только на линии боестолкновения, но и в международных водах, на торговых путях. Сегодня они ударили по нашим кораблям, а завтра — по итальянским судам. Это не может не вызывать беспокойства у нормальных людей... Любой вменяемый политик давно бы перестал давать Украине деньги после такого. Но не Мелони», - сказал он aif.ru.

Политолог добавил, что Европа «взращивает чудовище» в лице киевского режима и потом удивляется атакам. Уничтожение судов, по его словам, грозит экологической катастрофой для всех стран региона.