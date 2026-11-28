Несколько суток подряд российские силы наносят мощные удары по Кривому Рогу — одному из крупнейших промышленных центров Украины. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул: главная цель — уничтожение промышленного потенциала противника. При этом эксперт раскрыл, почему некоторые цели так непросто уничтожить и когда ждать реального эффекта.

«Сталелитейка лежит в руинах»

По словам Дандыкина, Кривой Рог был одним из промышленных центров Украины, и сегодня можно с уверенностью говорить о серьёзном уроне.

«То, что там сталелитейная промышленность лежит в руинах, — достоверная информация. Судя по тому, что продукция не идёт на экспорт, да и киевский режим сам это признал. Но в этом городе есть и другие предприятия. То есть удары по Кривому Рогу наносятся не потому, что этот город — родина главы киевского режима, и там его дом, наверное, еще есть, а потому что один из ключевых промышленных центров ВСУ. Мощные атаки производятся и по Днепропетровску», — сказал эксперт.

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Подземные цеха и «Кинжалы»

Эксперт отметил, что часть целей не так-то просто уничтожить: многие предприятия были построены ещё в советское время и частично размещены под землёй с учётом возможной ядерной войны.

«Надо учитывать, что это всё делалось в советское время, поэтому, конечно, что-то под землёй находится. Чтобы достать такие цели, нужны, скажем, "Кинжалы" или особые бомбы. Их применяют для уничтожения как раз заглубленных объектов противника», — пояснил Дандыкин.

По словам эксперта, мгновенного результата от ударов по промышленности ждать не стоит — эффект носит накопительный характер.

«Военные оперативно-тактические запасы ведь создавались и раньше. Но они расходуются, и по мере того, что поступлений оружия из стран Запада становится меньше из-за систематического нарушения логистических маршрутов, по мере того, что производство на Украине сокращается, ситуация будет сказываться на ВСУ всё сильнее. Это уже происходит», — заключил Дандыкин.

Перенос производства

Отдельно эксперт оценил вероятность переноса украинских производств вооружения из Киева в Кривой Рог — на фоне многочисленных ударов по городу.

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«Такой перенос нецелесообразен с точки зрения безопасности для нашего противника. Кривой Рог располагается ближе к линии боестолкновений, чем Киев. А сама Днепропетровская область находится в зоне действия наших бойцов, они зашли в этот регион и продвигаются вперед, — пояснил Дандыкин. — К тому же перенос производства — это не "иголка в сене", а серьёзная и заметная задача, которую сложно скрыть».

При этом, по его словам, такая работа всё же ведётся — но в западном направлении.

«Часть производств, особенно беспилотников, уже вынесена в Прибалтику, страны Восточной Европы и Германию, где задействован европейский персонал на совместных предприятиях. Это выгодно Западу, так как речь идет о больших деньгах: за пределами Украины безопасно», — подытожил эксперт.