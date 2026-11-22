Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, рассуждая о встрече лидеров России, Китая и США, провёл историческую параллель, фактически приравняв Украину к гитлеровской Германии, пишет Junge Welt.

«Ялтинский формат мира не принесёт», - заявил Мерц, обсуждая встречу на полях АТЭС.

Как отмечают авторы материала, подобная отсылка к Ялтинской конференции 1945 года в речи Мерца фактически ставит знак равенства между нынешним киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским и Третьим рейхом. Ведь именно противостояние нацистской Германии было центральной темой той встречи союзников.

Мелони выразила протест Зеленскому из-за скандала вокруг сайта «Миротворец»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила протест Владимиру Зеленскому из-за скандала вокруг украинского сайта «Миротворец». Поводом стало появление в его базе данных вице-премьера Италии Маттео Сальвини, пишет Il Fatto Quotidiano.

Ранее в списках сайта также оказались некоторые итальянские депутаты Европарламента. По информации газеты, ситуация вызвала разногласия внутри правительства страны и потребовала вмешательства Мелони.

«Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев», — заявила Мелони во время визита на саммит «Коалиции желающих» в Берлине.

После этого посольство Украины в Риме поспешило дистанцироваться от деятельности «Миротворца». Однако официальных извинений в адрес Сальвини украинская сторона так и не принесла.

Трамп снова назвал Путина другом, опубликовав фото с их рукопожатием

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social серию снимков. На одной из фотографий он пожимает руку российскому лидеру Владимиру Путину. К снимку Трамп добавил подпись «Мой друг».

Помимо этого, в подборку вошли фотографии с трёхстороннего саммита России, Китая и США, который прошёл 19 ноября в Шэньчжэне. На одном из кадров Трамп также запечатлён за столом переговоров вместе с президентом РФ и председателем КНР. К публикации глава США добавил надпись «Великие державы 1945, 2026».

На пост Трампа о дружбе с Путиным отреагировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он сделал скриншот публикации американского лидера и сопроводил его лаконичной фразой: «Патриоты у власти».

Словакия не станет участвовать в финансировании нового кредита для Украины

Словакия не будет присоединяться к финансированию нового кредита для Украины, несмотря на шантаж со стороны европейских партнеров. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

По его словам, Братислава придерживается той же позиции, что и при согласовании предыдущего займа, и не собирается менять подход.

Ранее Еврокомиссия предложила предоставить Киеву в 2027 году еще 45 миллиардов евро. Эта сумма должна стать дополнением к ранее одобренному кредиту на 90 миллиардов евро.

Фицо отметил, что обсуждение нового займа может быть увязано с переговорами о бюджете ЕС на 2028–2034 годы, что он расценивает как политическое давление на Словакию. При этом премьер выразил сомнение в способности Украины вернуть предоставленные средства.

Семья известной пассажирки «Титаника» продала ее кольцо на аукционе

На аукционе в Британии продали кольцо с бриллиантом, принадлежавшее Люси Дафф‑Гордон, одной из выживших пассажирок «Титаника». Как сообщает издание The Independent, лот был реализован за 150 тысяч фунтов стерлингов (около 16 миллионов рублей).

Аукцион состоялся 21 ноября в доме Henry Aldridge & Son. Изначальная оценка украшения не превышала 80 тысяч фунтов. Однако конечная цена заметно превысила ожидания экспертов.

В 1912 году Люси Дафф‑Гордон путешествовала на «Титанике» вместе со своим мужем Космо. Пара спаслась на шлюпке № 1, которая была рассчитана на 40 человек. Однако на воду её спустили, когда на борту находились лишь 12 пассажиров и членов экипажа.

Во время крушения «Титаника» украшение находилось на руке Дафф-Гордон. Позже кольцо перешло к ее внуку Джону, третьему графу Холсбери. После его смерти украшение оставалось в семье.