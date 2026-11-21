Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social серию снимков. На одной из фотографий он пожимает руку российскому лидеру Владимиру Путину. К снимку Трамп добавил подпись «Мой друг».

Помимо этого, в подборку вошли фотографии с трёхстороннего саммита России, Китая и США, который прошёл 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Накануне американский лидер также заявил, что поддерживает фантастические отношения с Владимиром Путиным.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на то, что Путин и Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности.