Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, отреагировал в соцсети X* на публикацию президента США Дональда Трампа о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее глава Белого дома обнародовал в соцсети Truth Social фото, на котором пожимает руку президенту России, а над снимком разместил надпись «Мой друг».

Дмитриев опубликовал скриншот поста американского лидера и сопроводил его лаконичной фразой: «Патриоты у власти».

Ранее спецпредставитель президента РФ также отмечал, что Путин и Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.