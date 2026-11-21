Глава Белого дома Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social подборкой фотографий с трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Снимки были сделаны 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

На одном из кадров Трамп запечатлён за столом вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. К публикации глава США добавил надпись «Великие державы 1945, 2026».

До этого Трамп вновь назвал Путина своим другом, опубликовав их соместное фото в момент рукопожатия. По словам авмериканского лидера, он поддерживает фантастические отношения с президентом России.