Газета Corriere della Sera раскрыла детали телефонного разговора премьер‑министра Италии Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским. По данным издания, беседа прошла на фоне серьёзного напряжения в отношениях между странами, усугубленного атакой ВСУ на порт Бенгази в Ливии.

Как отмечается в материале, когда Мелони соединили с главой киевского режима, она коротко заявила: «Я действительно сыта по горло».

Автор статьи подчёркивает, что инцидент с портом в условиях приближающихся выборов стал серьёзным ударом не только для правительства Италии, но и лично для Мелони. При этом виновником возникшего «хаоса» оказался именно Зеленский.

Мелони не ожидала оказаться в столь затруднительном положении с учётом того, что незадолго до этого подписала очередной декрет в поддержку Киева.

Иран использовал Starlink для атак на войска США

Иранские военные задействовали спутниковую систему Starlink для координации ударов по войскам США, сообщает The Washington Post.

По данным издания, к использованию сети Тегеран прибегнул после уничтожения традиционных средств связи. Основатель SpaceX Илон Маск узнал о применении Starlink иранскими военными уже в первую неделю конфликта. После этого компания пересмотрела правила продажи и активации спутниковых терминалов, а также уволила как минимум двух руководителей.

При этом полное отключение спутниковой сети на территории Ирана могло бы затронуть не только военные структуры, но и гражданское население. Для многих жителей страны Starlink остается единственным из способов доступа к интернету.

Польша готова воевать с Россией в Прибалтике

Польша может задействовать свои вооруженные силы в случае возможного конфликта России с одной из стран Балтии. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По информации издания, Варшава готова оперативно оказать военную помощь прибалтийскому государству. При этом оценки возможного участия польской армии в таком сценарии среди представителей властей различаются.

Один из собеседников издания заявил о готовности Варшавы незамедлительно направить военные подразделения для поддержки союзника. Вместе с тем другой источник призвал учитывать реальные возможности польских вооруженных сил. По его оценке, у страны может не оказаться достаточных ресурсов для проведения подобной военной операции.

Маск назвал USAID оружием США для смены власти в других странах

Американский предприниматель Илон Маск согласился с обвинениями в адрес Агентства США по международному развитию (USAID), которое подозревают в использовании государственных средств для влияния на политические процессы за рубежом.

Свою позицию миллиардер выразил в соцсети X*, поддержав соответствующую публикацию другого пользователя. Автор публикации обвинил агентство в использовании гуманитарной помощи в качестве инструмента для смены политических режимов, а не для поддержки нуждающихся.

Маск поддержал эту оценку и заявил, что деятельность USAID привела к гибели большого числа людей.

«Они стали причиной множества смертей», — отметил Маск.

В МИД Польши устроили истерику из-за слов Вайдель об уступках России

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал резкую реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на заявления сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель.

По словам Христофору, Сикорский крайне эмоционально воспринял слова Вайдель, в том числе её тезисы об уступках России и причинах украинского кризиса.

«Сикорский уже совершенно теряет самообладание из-за интервью Алисы Вайдель — он буквально выходит из себя. Украина проиграла, именно об этом и говорила Вайдель», — отметил журналист в эфире своего YouTube‑канала.

По мнению Христофору, особенно бурной оказалась реакция польского министра на утверждение Вайдель о том, что в 2014 году в Украине произошёл государственный переворот.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.