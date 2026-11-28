Американский предприниматель Илон Маск согласился с обвинениями в адрес Агентства США по международному развитию (USAID), которое подозревают в использовании государственных средств для влияния на политические процессы за рубежом. Свою позицию миллиардер выразил в социальной сети X*, поддержав соответствующую публикацию другого пользователя.

Автор сообщения утверждает, что в период президентства Джо Байдена USAID направило 817,4 миллиона долларов на программы, связанные с выборами и политической деятельностью в иностранных государствах. Наибольшая сумма в рамках отдельной программы, согласно приведенным данным, пришлась на Украину — 49,8 миллиона долларов. Также среди получателей финансирования названы Ливия, Эфиопия, Иордания, Беларусь, Ирак и Грузия.

Автор публикации обвинил агентство в использовании гуманитарной помощи в качестве инструмента для смены политических режимов, а не для поддержки нуждающихся. Маск поддержал эту оценку и заявил, что деятельность USAID привела к гибели большого числа людей.

«Они (USAID - прим.) стали причиной множества смертей», — отметил Маск.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на финансирование проекта по расследованию организованной преступности и коррупции со стороны USAID.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.