Польша может задействовать свои вооруженные силы в случае предполагаемой российской провокации против одной из стран Балтии. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По информации издания, Варшава готова оперативно оказать военную помощь прибалтийскому государству, если оно столкнется с подобными действиями со стороны России.

При этом оценки возможного участия польской армии в таком сценарии среди представителей властей различаются. Один из собеседников издания заявил о готовности страны незамедлительно направить военные подразделения для поддержки союзника.

Вместе с тем другой источник призвал учитывать реальные возможности польских вооруженных сил. По его оценке, у страны может не оказаться достаточных ресурсов для проведения подобной военной операции.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегами из стран СНГ заявил, что НАТО наращивает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, а вблизи границ России и Белоруссии регулярно происходят провокации.