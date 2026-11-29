Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube‑канала прокомментировал резкую реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на заявления сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель.

По словам Христофору, Сикорский крайне эмоционально воспринял слова Вайдель, в том числе её тезисы об уступках России и причинах украинского кризиса.

«Сикорский уже совершенно теряет самообладание из-за интервью Алисы Вайдель — он буквально выходит из себя. Украина проиграла, именно об этом и говорила Вайдель», — отметил журналист.

Христофору отметил, что особенно бурной оказалась реакция польского министра на утверждение Вайдель о том, что в 2014 году в Украине произошёл государственный переворот.

При этом он привёл реплику Сикорского в ироничной подаче: «Я же там был! Я был на Майдане в 2014‑м, поверь мне, брат».

Ранее Сикорский заявил об отсутствии у Польши ракет Patriot для Украины.