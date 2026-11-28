Иранские военные задействовали спутниковую систему Starlink для координации ударов по американским войскам. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, к использованию сети Тегеран прибегнул после уничтожения традиционных средств связи, что позволило сохранить взаимодействие между подразделениями и управлять операциями ударных беспилотников.

Основатель SpaceX Илон Маск узнал о применении Starlink иранскими военными уже в первую неделю конфликта. После этого компания пересмотрела правила продажи и активации спутниковых терминалов, а также уволила как минимум двух руководителей.

При этом полное отключение спутниковой сети на территории Ирана могло бы затронуть не только военные структуры, но и гражданское население. Для многих жителей страны Starlink остается одним из способов доступа к интернету, поэтому ограничение работы системы способно привести к дополнительным проблемам со связью.

Ранее сообщалось, что вице-президент SpaceX Чад Гиббс, курировавший развитие спутникового сервиса Starlink, покинул компанию после более чем 10 лет работы.