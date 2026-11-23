Вашингтон ведет работу над новыми предложениями по урегулированию украинского конфликта, заявила первая леди США Мелания Трамп.

«Мы работаем над этим», — привела пресс-служба Белого дома ее ответ на вопрос о ситуации с мирным соглашением по Украине.

Ранее Мелания Трамп заявила, что считает мир на Украине лучшим подарком на Рождество, и выразила надежду, что режим прекращения огня объявят до 25 декабря.

Напомним, в октябре Россия и Украина при содействии первой леди США договорились о прекращении огня в Алешках на время проведения гуманитарной операции.