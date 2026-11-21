Супруга президента США Мелания Трамп призналась, что самым желанным рождественским подарком для нее стало бы достижение перемирия на Украине. Первая леди США выразила надежду на введение режима прекращения огня до 25 декабря, сообщает телеканал Fox News.

По ее словам, установление мира зависит прежде всего от готовности самих сторон конфликта.

«Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и России. Быть может, у нас будет еще одно прекращение огня перед Рождеством», — заявила Мелания Трамп. Она также высоко оценила гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области, подчеркнув, что желает установления мира во всем мире.

Отдельно первая леди намекнула, какой подарок намерена преподнести супругу. Журналист предположил, что американский лидер хотел бы получить что-то связанное с его главным увлечением — гольфом. Сначала Мелания Трамп отказалась раскрывать сюрприз, но затем все же дала подсказку: «Может быть, партию в гольф».

Ранее при ее содействии Москва и Киев согласились на прекращение огня в Алешках. Благодаря этому 30 октября местным жителям удалось раздать несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Люди также смогли беспрепятственно выехать как в другие регионы России, так и на Украину.