Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая показала, что влияние Евросоюза на международные дела заметно снизилось.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, почему главу евродипломатии Каю Каллас не взяли на переговоры с РФ, и почему теперь именно Россия будет диктовать условия, на которых Европу пустят за стол.

Историческая встреча в Шэньчжэне

Напомним, в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялась историческая встреча лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Переговоры прошли 19 ноября в государственной резиденции КНР «Цилинь Шаньчжуан» и длились около полутора часов. Сам факт того, что три ведущие мировые державы сели за один стол, стал сигналом: мировая политика перестала вращаться вокруг Брюсселя.

Путин, Си и Трамп. Фото: Kremlin.ru

«Просто спонсоры Украины»

Перенджиев дал жесткую оценку роли Евросоюза в новой реальности.

«Трехсторонняя встреча подчеркнула субъектность всей международной политики как таковой. А то, что Европейский союз снизил степень своей субъектности в сфере международной политики, это для всех очевидно. Пытаясь продемонстрировать свою независимость и влиятельность на международные дела, ЕС на самом деле эту влиятельность снизил и продолжает снижать. Когда мы говорим про международные дела, мы в первую очередь говорим про ресурсы. А Европа вкладывает деньги в Украину, которые потом куда-то уходят. А ресурсность — это как раз возможность показать свою мощь через экономические инструменты», — пояснил эксперт.

Перенджиев напомнил о таком понятии как геоэкономика, которая зачастую выходит на первый план, опережая геополитику.

«Важно понимать, что влияние политическое — это прежде всего влияние экономическое. И трехсторонняя встреча как раз это показала. Европа фактически утратила свое глобальное влияние. А что они из себя сейчас представляют? Просто спонсоры Украины и все», — добавил специалист.

Почему Каллас не пустили за стол

Незадолго до этого стало известно о главном скандале ЕС. Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказали Каллас в руководстве переговорами с Россией.

Газета The Guardian сообщила, что публичный отказ руководства Евросоюза главе дипслужбы ЕС представлять Брюссель на переговорах с РФ может быть вызван несколькими причинами, в том числе ее непримиримым отношением к Москве.

Перенджиев объяснил, почему за Каллас ничего не стоит.

«Сосредоточение на Украине стало для Европы ловушкой. Они вложили много средств, финансов в Украину, где все сгорело. Та же Каллас, что за ней стоит? Одно дело должность, а другое дело — обладание конкретными ресурсами. Но все ресурсы вложены в Украину, получается, что за Каллас ничего не стоит. О чем с ней разговаривать? Может ли она способствовать каким-либо новым проектам, которые были бы полезны другим странам? Получается, что нет. Нет ресурсов, но есть обострение внутренних кризисов во многих странах Европы, среди них Франция, Италия, Германия, Испания», — пояснил эксперт.

«У тебя дом горит — кто ты есть?»

Перенджиев подчеркнул, что нежелание заниматься внутренними проблемами приводит к тому, что лидеры Европы отчаянно ищут себя на внешнем поприще.

«А как можно себя проявить на внешнем поприще, если за тобой ничего нет, если твой дом горит. А ты вылезаешь из пожара, из своего дома, и говоришь: "А я бы хотел тут переговоры вести". А все остальные на тебя смотрят и отвечают: "Слушай, у тебя же дом горит. Кто ты есть в этой ситуации?". Вот и тут так получается», — заключил специалист.

Иными словами, Европа хочет участвовать в переговорах, но ее позиция ослаблена настолько, что условия участия будет ставить не она, а Россия.

Москва приглашает, если Европа не испугается

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила европейским представителям приглашение приехать в Россию, чтобы прояснить их позицию по украинскому урегулированию.

Как сообщил Bloomberg, о возможной встрече с российской стороной между собой договаривались представители Франции, Германии и Великобритании. Советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента Юрием Ушаковым для организации встречи.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, при каких условиях европейские лидеры действительно прибудут в Москву.

Макрон и Мерц. Фото: www.globallookpress.com/ Andreas Gora

«Если у них не затерялись остатки разума, то, конечно, они должны приехать. А что им может угрожать в Москве? Мы даже Зеленского, приглашая в Москву, гарантировали ему безопасность. Если они на самом деле хотят, чтобы мы выяснили отношения, нашли спорные точки, поискали пути решения тех или иных проблем, то нужно встречаться, а не с экрана телевизора или с газетных полос критиковать и ругать Москву. Это проще всего, но только ни к каким результатам не приведет», — подчеркнул Джабаров.

Что должна сделать Европа

Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне подтвердил, что Россия пригласила европейцев в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства отметил, что российской стороне важно понимать, с чем Европа «придет на эти переговоры». Предложение, по его словам, было передано по дипломатическим каналам. Как только позиция европейцев станет ясной, Москва решит, в каком формате продолжать диалог с Украиной.

Таким образом, расклад очевиден: Европа хочет участвовать в переговорах, но условия будет ставить Россия. Пока европейские лидеры обсуждают, кого отправить в Москву и с чем приехать, Кремль уже обозначил рамки.