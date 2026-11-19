Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказали главе евродипломатии Кае Каллас в руководстве переговорами с Россией. Западные СМИ назвали три причины этого решения.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему Каллас осталась «за бортом».

Отказ по кандидатуре Каллас публично озвучили 13 ноября на пресс-конференции неформального саммита Евросоюза в Дублине. Перед саммитом Каллас заявила, что в соответствии с базовыми документами ЕС именно она должна руководить переговорным процессом.

Однако ее коллеги по европейскому руководству рассудили иначе, и это решение, по мнению ряда экспертов, стало для эстонки болезненным ударом.

Позже газета The Guardian сообщила, что публичный отказ руководства Евросоюза главе дипслужбы ЕС Кае Каллас представлять Брюссель на переговорах с РФ может быть вызван несколькими причинами, в том числе ее непримиримым отношением к Москве.

«Сосредоточение на Украине стало для Европы ловушкой. Они вложили много средств, финансов в Украину, где все сгорело. Та же Каллас, что за ней стоит? Одно дело должность, а другое дело - обладание конкретными ресурсами. Но все ресурсы вложены в Украину, получается, что за Каллас ничего не стоит. О чем с ней разговаривать? Может ли она способствовать каким-либо новым проектам, которые были бы полезны другим странам? Получается, что нет. Нет ресурсов, но есть обострение внутренних кризисов во многих странах Европы, среди них Франция, Италия, Германия, Испания», - пояснил эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что нежелание заниматься внутренними проблемами приводит к тому, что лидеры Европы отчаянно ищут себя на внешнем попроще.

«А как можно себя проявить на внешнем поприще, если за тобой ничего нет, если твой дом горит. А ты вылезаешь из пожара, из своего дома, и говоришь: “А я бы хотел тут переговоры вести”. А все остальные на тебя смотрят и отвечают: “Слушай, у тебя же дом горит. Кто ты есть в этой ситуации?”. Вот и тут так получается», - заключил специалист.

Ранее стало известно, почему Каллас выгнали с переговоров с РФ.