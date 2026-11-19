Лидеры России, США и Китая по итогам встречи в Шэньчжэне приняли совместную декларацию, подтвердив, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Эта договоренность является позитивным сигналом для международной безопасности, заявила заместитель директора ПИР-Центра Александра Зубенко в беседе с «Российской газетой».

«Прежде всего важно, что лидеры трех стран вновь подтвердили известную формулу Рейгана – Горбачева о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», - сказала эксперт.

Она отметила, что последнее подобное совместное заявление на уровне всей ядерной пятерки было принято в январе 2022 года. В экспертном сообществе неоднократно звучали призывы снова подтвердить этот принцип. По словам Зубенко, признание тремя крупнейшими ядерными державами особой ответственности за предотвращение ядерной войны имеет большое политическое значение.

Не менее важной собеседница считает договоренность о начале диалога по снижению ядерных рисков. Однако этот процесс и контроль над вооружениями необходимо разграничивать, уверена Зубенко. Об ограничении или сокращении ядерных арсеналов речи пока не идет. Вовлечение Китая в трехсторонний формат специалист назвала существенным дипломатическим достижением с учетом традиционно сдержанной позиции Пекина.

Ранее РФ, КНР и США подтвердили, что победителей в ядерной войне быть не может.