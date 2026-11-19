Российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ пригласила европейских представителей в Москву для выяснения их позиции по Украине. По данным Bloomberg, по поводу переговоров между собой связывались представители Франции, Германии и Великобритании.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в каком случае европейские лидеры приедут в Россию.

Напомним, Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне подтвердил, что Россия направила европейским представителям приглашение в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Глава государства пояснил, что российской стороне необходимо понимать, с чем Европа «придет на эти переговоры». По его словам, соответствующее предложение было передано европейцам по дипломатическим каналам. После того как их позиция станет ясна, Москва определит, в каком формате продолжать диалог с Украиной, отметил президент.

Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, сообщил, что представители Франции, Германии и Великобритании обсуждали возможность встречи с российской стороной.

По словам собеседников издания, советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента Юрием Ушаковым для организации встречи.

«Если у них не затерялись остатки разума, то, конечно, они должны приехать. А что им может угрожать в Москве? Мы даже Зеленского, приглашая в Москву, гарантировали ему безопасность. Если они на самом деле хотят, чтобы мы выяснили отношения, нашли спорные точки, поискали пути решения тех или иных проблем, то нужно встречаться, а не с экрана телевизора или с газетных полос критиковать и ругать Москву. Это проще всего, но только ни к каким результатам не приведет», - подчеркнул Джабаров.

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