Французский сенатор от правой партии «Республиканцы» Ален Упер, являющийся членом парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, потребовал официальных разъяснений от министра вооруженных сил Катрин Вотрен касательно отправки военнослужащих на Украину.

Как отметил политик, он уже инициировал направление официального запроса главе оборонного ведомства с требованием предоставить правовые основания для подобных шагов.

Упер подчеркнул, что органы исполнительной власти не наделены правом принимать решения подобного рода в обход законодательного органа страны.

«Это заходит слишком далеко», — написал законодатель в соцсетях.

Ранее во Франции попытались объяснить нахождение своих военных на Украине.