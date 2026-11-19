В ночь на 19 ноября в Чугуевском районе Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ. Подобный инцидент также произошёл в Чернигове.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, слышали и в Черниговской области. Сведения о причинах случившегося и возможных последствиях происшествий не приводятся.

Мендель заявила о жёстких ограничениях электроснабжения на Украине

Жёсткие ограничения электроснабжения действуют в городах, которые контролируются киевским режимом, сообщила экс-пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она уточнила, что областные центры на фоне приближения зимы сталкиваются с отключениями света, длящимися по несколько часов.

Мендель упомянула ситуацию в Днепропетровске, в котором наблюдаются перебои с электричеством. При этом реальная обстановка не соответствует официальным отчётам украинских властей.

Экс-пресс‑секретарь отметила, что такие же трудности испытывают и другие населённые пункты. Мендель добавила, что пропасть между заявлениями киевского режима и действительностью продолжает увеличиваться.

Илон Маск заявил о причастности США к госперевороту на Украине в 2014 году

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году фактически был устроен при участии США. Он отметил, что свержения законной власти не произошло бы, если бы не вмешательство Госдепартамента и других государственных структур Соединённых Штатов.

В интервью газете The New York Times бизнесмен выразил уверенность в том, что речь шла об агрессивном шаге, направленном на смещение демократически избранного президента Украины Виктора Януковича.

Маск обвинил Зеленского во лжи по ситуации со связью Starlink

Илон Маск, который руководит компанией SpaceX, поддерживающей работу спутниковых систем Starlink и Starshield, заявил, что Владимир Зеленский лгал по поводу этих систем. Бизнесмен подчеркнул, что Starlink не должна становиться участником боевых действий или использоваться для проведения наступательных операций.

Маск подчеркнул, что SpaceX не допустит применения коммерческой спутниковой сети, которое сделало бы её одной из сторон конфликта. При этом он обратил внимание на важность Starlink для Украины. Миллиардер заметил, что указанная система обеспечивает связь для ВСУ и страны в целом. По словам Маска, отключение Украины от Starlink вызвало бы быстрое обрушение всех позиций украинских формирований.

Telegraph: в Пентагоне не стали слушать доклад министра обороны Украины

Заместитель руководителя Пентагона по политическим делам Элбридж Колби досрочно ушёл со встречи по Украине, отказавшись слушать секретный доклад украинского министра обороны Евгения Хмары, написала газета Telegraph. Мероприятие проходило 17 ноября.

По данным журналистов, Колби покинул место встречи перед тем, как собирался выступить Хмара. Его доклад касался боевых действий на Украине. В публикации отмечается, что незадолго до ухода Колби подверг Украину критике за удары по объектам в глубине России.

В Запорожской области российские БПЛА поразили станции Starlink ВСУ

Операторы дронов российской группировки войск «Восток» нанесли удары по станциям спутниковой связи Starlink украинских формирований на запорожском направлении. В Министерстве обороны РФ уточнили, что цели были обнаружены в ходе воздушной разведки.

Отдельно были выявлены площадки размещения тяжёлых гексакоптеров ВСУ с БПЛА, готовившимся к пуску. Получив координаты целей, российские дроноводы ликвидировали их. Уничтожение станций Starlink и площадок для запуска беспилотников существенно подорвало возможности противника на этом участке боевых действий.