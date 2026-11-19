Пока в Шэньчжэне лидеры России, США и Китая обсуждали контуры нового мирового порядка, в Берлине собрались почти 40 делегаций так называемой «коалиции желающих» вместе с Владимиром Зеленским.

Там пытались показать, что Европа всё ещё остаётся субъектом большой политики. Однако, судя по кулуарным деталям и реакции западных СМИ, встреча больше напоминала попытку сохранить лицо.

Повестку разнообразили лишь несколько скандалов и неловких моментов с участием Зеленского.

Эксперты рассказали aif.ru о панике в Европе.

Шэньчжэнь затмил Берлин

Издание Politico прямо противопоставило предметные переговоры в Шэньчжэне «сборищу» в Берлине, издевательски переименовав «коалицию желающих» (Coalition of the Willing) в «коалицию колеблющихся» (Coalition of the Wobbling).

Такая формулировка точно отразила настроения, царившие среди участников: Европа стремительно теряет политический вес. На фоне встречи в Шэньчжэне берлинский саммит выглядел как попытка догнать уходящий поезд, отмечают эксперты.

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«Разношёрстная компания» без мандата

Кулуарные оценки участников встречи были крайне нелестными. Саммит описывали как «разношёрстную компанию малых и средних стран, созванную ослабшими европейскими лидерами и новичками без мандата». Каждому из ключевых игроков досталась своя порция скепсиса.

Эммануэль Макрон характеризовался как политик, который уже «готовится на выход». Фридрих Мерц описывался как лидер, терпящий одно внутриполитическое поражение за другим, а его рейтинг называли «неприличным». Энди Бернэм, новый премьер Великобритании, предстал в глазах наблюдателей «новичком без мандата», чьи способности пока «никто не понял», а на международной арене он ещё не проходил проверку.

Подобные характеристики отражают глубокий кризис доверия к европейским элитам, которые всё чаще воспринимаются как политики вчерашнего дня. И саммит в Берлине лишь усилил это ощущение.

Протокол как приговор

Приоритеты были расставлены в протоколе. По данным правительственных кругов, федеральный канцлер Мерц сначала принял Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа, затем — премьер-министра Бернэма и президента Макрона, и только после этого — остальные делегации.

Приезд Зеленского на место общего сбора выглядел странно. Украинского политика отдельно поприветствовали Макрон, Мерц и Бернэм, при этом английский премьер почему-то несколько раз повторил «I love you», обращаясь к киевскому гостю: довольно необычные реплики на встрече четырех мужчин, пускай и из Европы.

На пресс-конференции американские переговорщики также стояли на трибуне рядом с Мерцем, Зеленским, Макроном и Бернэмом.

Такой порядок даёт понять: без Вашингтона никакого переговорного решения не будет. Европа хочет убедиться, что её не обойдут стороной. Однако сам факт того, что американские переговорщики оказались в центре внимания, подчёркивает зависимое положение европейских лидеров.

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Скандальное фото и реакция в Германии

Ещё один скандальный эпизод, хотя и предшествовавший саммиту, был связан с публикацией канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он выложил в соцсети совместное фото с Зеленским, подписав его обещанием, что «Украина может полностью положиться на Германию» и что Берлин «усиливает зимнюю помощь».

Это вызвало волну резкой критики со стороны немецких пользователей. Под постом набралось более тысячи комментариев с вопросами вроде: «Граждане Германии тоже получат зимнюю помощь?» и заявлениями, что власть «отдаёт последнее Киеву».

Профайлер Руслан Панкратов в комментарии aif.ru, комментируя фото, заявил, что оно выдаёт «страх разоблачения и чувство вины» у Мерца и «панику» у Зеленского.

Европа без единства

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что в Европе нет единства по украинскому конфликту.

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«Желающих финансировать Украину бесконечно долго становится всё меньше и меньше. Венгрия отказывается, Болгария, Франция... По крайней мере, у них нет просто на это финансовых возможностей. Польша готова передавать старые самолеты, но отказывается финансировать Киев. Так или иначе, единства в отношении Украины в Европе нет. И Зеленский понимает все угрозы, которые возникают из-за этого», — подчеркнул он.

По его мнению, Зеленского и «коалицию желающих» крайне беспокоят итоги переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

«Они делали всё, чтобы эту встречу предотвратить, но она всё же состоялась. И прошла даже лучше, чем ожидалось. Публичные заявления, которые мы слышали, дают нам основания полагать, что этап мирового беспорядка, который длился больше 30 лет, со всеми переворотами, конфликтами, безумными политиками, подходит к концу, а мы встаём на путь создания мирового порядка», — добавил Килинкаров.

Москва как альтернативная площадка

На фоне берлинского саммита Bloomberg сообщил, что представители Франции, Германии и Великобритании обсуждали возможность встречи с российской стороной в Москве.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Фото: Kremlin.ru

По словам собеседников издания, советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента Юрием Ушаковым для организации встречи.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне подтвердил, что Россия направила европейским представителям приглашение в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Глава государства пояснил, что российской стороне необходимо понимать, с чем Европа «придёт на эти переговоры».

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в каком случае европейские лидеры приедут в Россию.

«Если у них не затерялись остатки разума, то, конечно, они должны приехать. А что им может угрожать в Москве? Мы даже Зеленского, приглашая в Москву, гарантировали ему безопасность. Если они на самом деле хотят, чтобы мы выяснили отношения, нашли спорные точки, поискали пути решения тех или иных проблем, то нужно встречаться, а не с экрана телевизора или с газетных полос критиковать и ругать Москву. Это проще всего, но только ни к каким результатам не приведет», — подчеркнул Джабаров.

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Что осталось за кадром

Берлинский саммит завершился без сенсационных заявлений и без прорывных решений. Его главный итог — не в документах, а в атмосфере. Европа продемонстрировала, что пытается сохранить присутствие в переговорном процессе, но её влияние неуклонно снижается.

Американские переговорщики оказались в центре внимания, европейские лидеры — на вторых ролях.

Пока в Шэньчжэне обсуждались контуры нового мироустройства, в Берлине собралась «коалиция колеблющихся», которая сама не до конца понимает, чего хочет.