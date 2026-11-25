Москва и Пекин отстаивают историческую правду и память о победе над нацизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне, заявил первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов.

«Наша победа над нацизмом и японским милитаризмом, общий вклад в послевоенное мировое мироустройство, - священная для народов России и Китая тема, непреходящая ценность для многих поколений наших народов», - сказал он, выступая на проходящем в национальном центре «Россия» седьмом форуме СМИ РФ и Китая.

Громов упомянул о прошлогоднем визите председателя КНР Си Цзиньпина в РФ и его присутствии на параде Победы в Москве, а также об участии российского президента Владимира Путина в торжествах в Пекине.

Недавнюю встречу лидеров РФ и КНР в китайском Шэньчжэне первый замглавы администрации президента назвал образец диалога на принципах взаимного доверия и равноправия.

«Убежден, именно благодаря неизменно конструктивной позиции глав наших государств Россия и Китай могут успешно взаимодействовать по самым сложным вопросам международной повестки», - сказал Громов.

Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что для Москвы и Пекина остаются незыблемыми решающий вклад народов Советского Союза в сокрушение германского нацизма и освобождение европейских стран, а также многолетнее стойкое сопротивление китайского народа японскому милитаризму.