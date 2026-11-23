Лидеры России, Китая и США смогли согласовать совместную декларацию, несмотря на серьёзные противоречия между странами, заявил Донецкому агентству новостей политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Очень важно отметить, что в Шэньчжэне произошла историческая встреча лидеров трех ведущих государств мира», — сказал Шаповалов.

По оценке политолога, совместная декларация показала, что у трёх стран есть общие подходы к ключевым международным вопросам. В участии России в переговорах он увидел стремление предотвратить дальнейшую эскалацию и укрепить международную безопасность.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились 19 ноября. Они обсудили международную обстановку и заявили о приверженности стратегической стабильности.