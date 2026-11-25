Современные власти Украины давно перешли от попыток обелить пособников нацизма к прямому воспроизведению их злодеяний. Об этом в среду, 25 ноября, заявил директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола на международной научной конференции, посвященной переходу от европоцентризма к глобальной истории событий 1939–1945 годов.

Глава ведомства указал, что отказ признавать итоги разгрома нацизма и стремление оправдать военных преступников прошлого служат безошибочным признаком государств-агрессоров.

«Достаточно посмотреть на киевский режим, давно перешедший от оправдания преступлений бандеровцев к буквальному повторению их преступлений. Осторожность вызывают и другие активные ревизионисты, которых, увы, немало и среди европейских, и среди части японских элит», — подчеркнул Сергей Нарышкин в своем выступлении.

Председатель РИО особо отметил, что для Москвы и Пекина остаются незыблемыми решающий вклад народов Советского Союза в сокрушение германского нацизма и освобождение европейских стран, а также многолетнее стойкое сопротивление китайского народа японскому милитаризму.

Единую позицию Москвы и Пекина в защите исторической правды ранее подчеркивал президент РФ Владимир Путин. В интервью «Синьхуа» в августе минувшего года, он отметил, что Россия и Китай солидарны в осуждении попыток переписать историю событий 1939–1945 годов и обелить нацистов и милитаристов, а также неизменно чтят подвиг воинов-освободителей. Кроме того, в мае этого года на открытии Годов сотрудничества в образовании глава государства назвал важным запуск комплексного совместного исследования РИО и Китайской академии общественных наук о решающей роли двух стран в победе.