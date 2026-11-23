Встреча лидеров России, Китая и США открыла возможность перехода от конфронтации к сотрудничеству и совместному развитию, считает доктор политических наук, профессор Череповецкого госуниверситета Евгений Марков, который поделился оценкой с Донецким агентством новостей.

«Мир на планете можно обеспечить только объединенными усилиями, отказавшись от блокового мышления», — подчеркнул эксперт.

Именно такой сигнал Марков увидел в итоговой декларации трёх лидеров. По его оценке, Владимиру Путину удалось начать разговор о будущем мира с руководителями, осознающими ответственность за международную стабильность.

При этом политолог связал дальнейшее снижение напряжённости с позицией других государств. Он отметил, что конструктивный подход должны поддержать в том числе руководители стран, предпочитающие силовые способы разрешения противоречий.