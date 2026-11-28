Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу без промедления начать дипломатические контакты с Россией для поиска путей урегулирования украинского конфликта.

Свою позицию политик озвучила в подкасте немецкого издания Welt. По ее мнению, главе германского правительства следует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем обсудить возможные договоренности с Владимиром Зеленским.

Вайдель обратила внимание на то, что представители европейских государств регулярно посещают Киев, однако практически не предпринимают аналогичных шагов в отношении Москвы. Она считает такой подход ошибочным и убеждена, что без прямого диалога с российским руководством добиться прогресса в урегулировании будет крайне сложно.

Кроме того, политик заявила, что Германия из-за своей глубокой вовлеченности в украинский конфликт фактически утратила возможность выступать нейтральным посредником. Вайдель подчеркнула необходимость учитывать озабоченности России в сфере национальной безопасности и обсуждать их за столом переговоров, а не игнорировать.

Ранее экс-депутат бундестага, основатель немецкого «Союза за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц должен быть отправлен в отставку за стремление поддержать Украину любой ценой.