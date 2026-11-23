В Берлине прошло заседание Генассамблеи НАТО, посвящённое падению якобы российских ракет в Польше. Зеленский поделился историческими фантазиями, вогнав немцев в краску, генсек НАТО Марк Рютте начал сравнивать население с военной мощью, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заговорил о готовности европейцев вести диалог с Россией.

О чём говорил Рютте

На заседании Генассамблеи НАТО речь должна была идти о возможном нарушении польских воздушных границ, но говорили участники альянса по большей части об Украине и своих страхах.

Так, Рютте заявил, что предложения о возврате европейской безопасности, существовавшей до 1997 года, являются неприемлемыми. С его слов, для Европы сейчас самое главное — обеспечить Украину комплексами ПВО, что «поможет в переговорах с Россией».

«Несмотря на то что на территории европейских стран-членов НАТО проживает 600 миллионов человек, мы настолько чрезмерно зависим и полагаемся на страну, расположенную в восьми часах полета отсюда, с населением 340 миллионов человек, чтобы защищаться от 140 миллионов россиян. В долгосрочной перспективе такая ситуация не может сохраняться», — неожиданно высказался Рютте. Из этих слов украинские СМИ сделали вывод, что внутри НАТО происходит раскол, и европейцы хотят собственную, независящую от США армию.

«Во-первых, в принципе, рассуждения Рютте — это какая-то очень странная словесная спекуляция. Причём здесь численность населения стран, вопрос в экономической мощи и в размере ВВП. У полуторамиллиардного Китая — два авианосца, а у 340-миллионного США — 11 авианосных групп, и что, теперь их нужно сравнивать по количеству населения, или всё-таки по количеству военных вооружённых сил? А можно, например, сравнивать по количеству ядерных боеголовок, и в этом плане Европа просто должна тихо стоять в сторонке и молчать при любых переговорах с Россией, потому что Россия — крупнейшая ядерная держава и фактически по совокупной военной мощи превосходит на голову всех, кроме, пожалуй, только США, — прокомментировал aif.ru слова политолог Дмитрий Еловский. — Но здесь важно учитывать политический контекст. Скорее, Рютте здесь работает на Дональда Трампа и продвигает повестку того, что европейцы должны сами платить за свою безопасность, но делает он это крайне неуклюже, выполняя медвежью услугу Трампу, потому что его аргументы разбиваются очень легко и просто. При этом это всё находится в русле политики США, которые пытаются заставить европейцев платить за собственную безопасность американцам. Им не нравится, что европейцы кичатся собственной социальной политикой, социальной сферой, медициной, качественными услугами, которые, в общем-то, обеспечены тем, что именно за них США тратят деньги на безопасность. Если завтра убрать американский военный зонтик, то и так едва сводящая концы с концами в экономическом плане Европа окончательно улетит в экономический кризис, потому что просто будет не в состоянии оплачивать расходы на собственную безопасность, и придётся им резать траты на людей, на граждан, на социальную сферу. Это не означает раскол в НАТО. Это, наоборот, скорее, означает, что США хотят соразмерного их вкладу в НАТО уважения и финансового участия со стороны европейских стран. Это означает, что европейцам придётся платить, и выхода у них особого сейчас нет».

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Событиям в Польше Рютте уделил буквально секунды: «Я смогу прокомментировать это только тогда, когда появятся данные, полученные в рамках системы, в которой Польша и другие союзники по НАТО совместно выясняют, что именно произошло».

О чём говорил Зеленский

Зеленский в своём выступлении сделал упор, что единственной гарантией для безопасности киевского режима может быть только включение Украины в НАТО. «Есть ли здесь еще кто-то, кто до сих пор верит, что однажды Россия просто станет мирной и безопасной страной? Просто посмотрите на последние сто лет русской истории.

Возможно, было несколько лет, когда Россия действительно не представляла угрозы. А остальное время угрозы — это единственное, что было», — на этих словах Зеленского Мерц и глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль зажмурились и чуть побледнели, но противоречить нелегетимному лидеру не стали.

«Если уж полностью привычно звучит, что одним из ключевых условий мирной жизни после этой войны являются надежные гарантии безопасности для Украины, которые сейчас некоторые называют „как статья 5“, то почему просто не сказать вслух то, что думает так много людей? Разве не эффективнее было бы просто принять Украину в НАТО?» — продолжал Зеленский, но особой поддержки не вызвал.

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«Зеленский может сколько угодно настаивать на включении страны в НАТО, это невозможно до тех пор, пока идёт специальная военная операция. Ни одна вменяемая страна не будет включать Украину в альянс, когда у неё неурегулированные споры. НАТО уже обжигалась на территориальных конфликтах. У них был известный греко-турецкий кризис, когда две страны-члены НАТО практически воевали друг с другом, и никто не хочет повторять и иметь новые проблемы. Включение Украины в НАТО — это фактически запуск таймера и отсчёта до глобального конфликта между Россией, её союзниками и НАТО. Европейцы в этом плане не самоубийцы. Они могут сколько угодно готовиться к такому конфликту, но хотят оставить за собой возможность права начать его тогда, когда они посчитают нужным, когда они будут готовы, и в той форме, в какой хотят, скорее всего, в гибридной. Включение Украины в НАТО — это фактически автоматическая большая война, поэтому Зеленский с какими-то отдельными украинскими лидерами может сколько угодно пытаться прогнуть США, но, скорее всего, ни республиканцы, ни демократы на это не пойдут в перспективе, ни в краткосрочной, ни в среднесрочной», — резюмировал эксперт.