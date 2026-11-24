Почти 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов (ЗРК) Patriot, которые США обещали поставить Украине, в том числе из арсеналов ЕС, все еще ожидают одобрения Пентагона на отправку. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, передачу Киеву ракет PAC-2 и PAC-3 задерживает глава ведомства Пит Хегсет.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон не поставляет Украине даже те ракеты Patriot, которые Европа уже оплатила. Он также потребовал от Запада новые системы ПВО после ударов Вооруженных сил РФ.