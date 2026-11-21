Владимир Зеленский потребовал от западных союзников нарастить поставки вооружений и средств противовоздушной обороны после ночных ударов российских войск. Свое обращение он опубликовал в субботу, 21 ноября, на странице в социальной сети X*.

«Каждый такой удар должен сопровождаться реальной помощью Украине — реальными пакетами поддержки, дополнительными средствами ПВО и помощью в восстановлении», — написал Зеленский.

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России поразили Криворожскую теплоэлектростанцию, электроподстанцию в Ровенской области, питающую предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также судно в акватории Черного моря, доставлявшее грузы двойного назначения для нужд ВСУ. В российском военном ведомстве неоднократно поясняли, что подобные атаки с применением ударных беспилотников и высокоточного оружия большой дальности направлены на объекты логистики и инфраструктуры с целью подорвать военно-экономический потенциал противника.

Новые запросы Киева прозвучали на фоне серьезного истощения украинской системы ПВО. Ранее в интервью американскому телеканалу NBC Зеленский упрекнул Вашингтон в том, что Соединенные Штаты находят ресурсы для обеспечения противовоздушной обороны Израиля и государств Ближнего Востока, тогда как ВСУ испытывают острый дефицит перехватчиков и не могут отражать удары баллистических ракет. По оценке Зеленского, в 2026 году поставки зенитных ракет для комплексов Patriot сократились в три-четыре раза, а руководитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал положение дел с ПВО наихудшим за весь период боевых действий.

Кроме того, 19 ноября по итогам берлинской встречи «коалиции желающих» Зеленский высказался за размещение на украинской территории воинского контингента США в рамках будущих гарантий безопасности. В Москве при этом подчеркивают, что накачивание Киева западным оружием препятствует мирному урегулированию и напрямую втягивает Североатлантический альянс в конфликт: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые партии вооружений для ВСУ становятся законной целью для российских военных, а в Кремле назвали неприемлемым присутствие иностранных войск на Украине.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.