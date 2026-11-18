Американские производители не могут получить достаточное количество специальной вискозы, используемой при изготовлении ракет для комплексов Patriot. О проблеме сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в начале года представитель Пентагона провел экстренные переговоры с одним из поставщиков и потребовал увеличить объемы поставок карбонизированной вискозы. Этот материал способен выдерживать высокие температуры. Он производится компанией Park Aerospace в штате Канзас.

Однако предприятие не смогло выполнить запрос военного ведомства из-за ограниченных поставок сырья. Французская компания ArianeGroup, выпускающая карбонизированную вискозную ткань и отправляющая ее Park Aerospace для дальнейшей обработки, предупредила о невозможности существенно нарастить поставки.

Как отмечает WSJ, нехватка вискозы показывает, насколько сложно США быстро увеличить выпуск критически важных боеприпасов.

The New York Times также сообщила, что за время конфликта с Ираном американские военные практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, израсходовали объем Tomahawk, сопоставимый с десятью годами производства, а также двухлетний объем выпуска ракет для систем Patriot.

Добавим, ранее Владимир Зеленский попросил партнеров передать Украине «из своих запасов» ракеты-перехватчики Patriot и IRIS-T.