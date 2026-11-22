Соединенные Штаты Америки не передают Украине даже те ракеты Patriot, которые уже оплачены европейскими партнерами, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены партнерами в рамках PURL», - приводит его слова РИА Новости.

Зеленский отметил, что на этой неделе ВС РФ атаковали объекты в 20 регионах Украины и посетовал, что в связи с этим «особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины».

Напомним, 21 ноября Зеленский потребовал от западных союзников нарастить поставки вооружений и средств противовоздушной обороны после ночных ударов российских войск.

Отметим, Москва неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы Россия считает своей законной целью.