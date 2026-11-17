Ведется строительство свыше 22 оборонных предприятий по производству американских вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD и крылатых ракет Tomahawk, сообщил американский лидер Дональд Трамп на приеме в Маниле с участием лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Оборонные компании сейчас строят более 22 заводов для производства Patriot, систем THAAD, Tomahawk и всего остального», - сказал Трамп.

Он сообщил, что странам, которые заказывают у США вооружения, приходится слишком долго ждать поставок.

Ранее CBS News сообщило, что США столкнулись с критической нехваткой ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и THAAD, которая сохранится как минимум до 2030 года.

В августе Трамп заявил, что США требуется пополнить запасы вооружений, поскольку арсеналы страны истощились после раздачи военной помощи киевскому режиму, которой занималась предыдущая администрация страны во главе с Джо Байденом.